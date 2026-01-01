Sac à dos Heritage Croatie 2026/27 Heritage Backpack

Croatie 2026/27 Heritage Backpack
Sac à dos Nike Heritage
Transporte tout ton équipement avec le sac à dos Nike Heritage. Son compartiment principal spacieux est équipé d'une housse pouvant accueillir un ordinateur portable de 15 pouces. Emporte le tien partout avec toi. Ses deux poches à zip pour accessoires sont pratiques pour organiser tes indispensables et les garder à portée de main. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IQ6988-451
Croatie 2026/27 Heritage Backpack
Transporte tout ton équipement avec le sac à dos Nike Heritage. Son compartiment principal spacieux est équipé d'une housse pouvant accueillir un ordinateur portable de 15 pouces. Emporte le tien partout avec toi. Ses deux poches à zip pour accessoires sont pratiques pour organiser tes indispensables et les garder à portée de main. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.
Avantages
Les compartiments à zip supplémentaires pratiques t'aident à t'organiser et à sécuriser tes clés, ton portefeuille et ton téléphone.
Détails du produit
- Polyester à tissage dense pour un maintien renforcé ; bretelles et dos rembourrés pour plus de confort.
- 100 % polyester
- Lavage à la main
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IQ6988-451
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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