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Sac à chaussures de training Nike Brasilia 9.5 (11 L) - Noir/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Brasilia 9.5

Sac à chaussures de training (11 L)

22,99 €
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TAILLE UNIQUE

Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé

Le sac à chaussures Nike Brasilia vous permet de ranger et de transporter vos chaussures séparément de vos autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous vos petits objets. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : DM3982-010

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

UN RANGEMENT RAPIDE POUR VOS CHAUSSURES

Le sac à chaussures Nike Brasilia vous permet de ranger et de transporter vos chaussures séparément de vos autres affaires. Au moment de partir, il suffit d'attraper la poignée située au bout du sac pour l'emporter. Sa poche à zip extérieure permet aussi de ranger facilement tous vos petits objets. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.

Avantages

  • Compartiment zippé sur le dessus pour ranger vos chaussures en toute sécurité
  • Poche extérieure zippée pour garder vos petits objets à portée de main
  • Poignée à l'extrémité pour transporter le sac pendant vos déplacements

Détails du produit

  • 33 cm (L) x 15 cm (l) x 18 cm‏ (H)
  • 11 L
  • 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : DM3982-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (4)

5 étoiles

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    PIO81

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Sac à chaussures de training Nike Brasilia 9.5 (11 L)

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