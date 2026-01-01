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Maillot de foot Authentic Nike ACG Dri-FIT ADV Inter Milan 2026 Match SE pour homme - Hyper Blue/Noir/Safety Orange

Matériaux recyclés

Inter Milan 2026 Match SE

Maillot de foot Authentic Nike ACG Dri-FIT ADV pour homme

149,99 €
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Authentic te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.


  • Couleur affichée : Hyper Blue/Noir/Safety Orange
  • Article : IB3141-413

Inter Milan 2026 Match SE

149,99 €

Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Authentic te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.

Tissu très respirant

Nike Dri-FIT ADV améliore notre technologie anti-transpirante avec une aération supérieure et des zones de respirabilité. Tu restes au sec et à l'aise.

Comme les pros

Avec la collection Match, tu portes exactement la même tenue que les pros. On a associé détails authentiques, légèreté et technologie de séchage rapide pour plus de fraîcheur et de confort sur le terrain.

Détails du produit

  • Design authentique
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Hyper Blue/Noir/Safety Orange
  • Article : IB3141-413

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Complète ton look

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