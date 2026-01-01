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Jogging Nike Football Tottenham Hotspur Club Fleece pour ado (garçon) - Obsidian/Blanc

Tottenham Hotspur Club Fleece

Pantalon de jogging Nike Football pour ado (garçon)

44,99 €
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Doux, chaud et confortable, ce pantalon de survêtement Tottenham Hotspur est parfait à porter au quotidien. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.


  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : II3965-451

Tottenham Hotspur Club Fleece

44,99 €

Doux, chaud et confortable, ce pantalon de survêtement Tottenham Hotspur est parfait à porter au quotidien. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : II3965-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 138 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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