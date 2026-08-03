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Haut de trail à manches longues Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT pour homme - Blanc/Anthracite

Matériaux recyclés

ACG Radical AirFlow NXT

Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour homme

149,99 €

Bientôt disponible

Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Dessiné pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches longues, idéal pour la course, favorise une circulation optimale de l'air sur la peau lors des accélérations de rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le Radical AirFlow leur a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.


  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Dessiné pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches longues, idéal pour la course, favorise une circulation optimale de l'air sur la peau lors des accélérations de rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le Radical AirFlow leur a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation révolutionnaire

Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort. Les canaux d'air techniques sont conçus pour accélérer la circulation de l'air afin de contribuer à optimiser les mécanismes de refroidissement naturels du corps.

Conception révolutionnaire

Ultra-adaptable et favorisant une mobilité et une fraîcheur supérieures, le tissu en maille ajourée doux qui recouvre l'ensemble du vêtement dispose de conduits d'aération techniques placés aux endroits les plus exposés à la chaleur et aux frottements. Il t'assure un maximum de fraîcheur et de confort sur tous les kilomètres à parcourir.

Des tests sans concession

Dans le cadre de l'une des plus grandes initiatives de tests sur le terrain de l'histoire de Nike Running, les membres du All Conditions Racing Department (ACRD) ont testé le prototype tout au long de la saison élite 2025. Les équipes de conception de Nike ont analysé les informations glanées pendant les courses et en laboratoire afin d'améliorer encore le vêtement. Traileur d'élite et athlète de l'ACRD, Caleb Olson portait son prototype lorsqu'il a remporté un run d'endurance extrême de 160 kilomètres en 2025, réalisant le deuxième temps le plus rapide de toute l'histoire de cette course.

Plus d'avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Le tissu en maille ajourée, ultra-respirant, apporte une sensation de douceur et de légèreté sur le corps.
  • La bordure élastique repliable maintient le haut en place quand tu bouges.

Détails du produit

  • Logo ACG sur la poitrine
  • Logo All Condition Racing Department (ACRD) dans le dos
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IQ5848-100

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (8)

4.5 étoiles

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

Haut de trail à manches longues Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT pour homme

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Emmène ton mini-climatiseur avec toi pour affronter le soleil brûlant pendant tes trails.

Conçu pour

Course de trail

Atout technique

Fraîcheur maximale

Système d'aération

Circulation de l'air accélérée

Caractéristiques haute performance

  • Fraîcheur absolue

    Les canaux d'air techniques accélèrent la circulation de l'air sur la peau. Comme une tempête qui te passe sur le torse.

  • Testé par les athlètes

    Des salles d'études climatiques du Nike Sports Research Lab aux podiums. 50 athlètes d'élite, 1 000 heures de souffrances. Pensé pour faire face aux imprévus.

  • Conçu pour la course

    Système d'aération au niveau des coudes et sous les aisselles. Coupe cropped pour accéder facilement à la ceinture. Longueur de manche optimisée pour une meilleure visibilité de la montre.

Derrière le design

Caleb Olson

« Après avoir testé le haut Radical AirFlow par tous les temps (chaud, froid, humide et sec), on l'a modifié pour qu'il soit parfaitement adapté le jour de la course. »

Caleb Olson

Athlète ACG, gagnant de la Western States 100 en 2025

Complète ton look

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