Chaussure personnalisable Nike Dunk Low Unlocked By You pour Femme

Nike Dunk Low Unlocked By You
Chaussure personnalisable pour femme
Guépard, tigre et croco : look sauvage assuré ! C'est le moment de créer la Dunk de tes rêves. Laisse libre cours à ton imagination avec différents imprimés animaliers texturés et une palette de couleurs inspirée des années 90. Et n'oublie pas d'ajouter ta touche finale !
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : FJ2256-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
Guépard, tigre et croco : look sauvage assuré ! C'est le moment de créer la Dunk de tes rêves. Laisse libre cours à ton imagination avec différents imprimés animaliers texturés et une palette de couleurs inspirée des années 90. Et n'oublie pas d'ajouter ta touche finale !
Quelle est ta base ?
Daim crocodile, velours à imprimé guépard et tigre… tu as le choix pour exprimer ton côté sauvage. Ou opte pour un look plus neutre avec du cuir standard.
Une semelle faite pour toi
Choisis des semelles extérieures en gomme classique ou en caoutchouc translucide brillant.
Message personnel
Ajoute jusqu'à sept caractères sur la languette pour un style unique et personnel.
Plus d'avantages
- Empeigne qui s'assouplit avec le temps et prend un look vintage.
- Semelle intermédiaire en mousse pour plus de légèreté et un amorti réactif.
- Semelle extérieure résistante en caoutchouc avec point de pivot caractéristique des chaussures de basket pour une adhérence optimale.
Détails Nike By You
- Nos membres sont uniques, et leurs chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.
- Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en choisissant une inscription. Et ton nom est aussi inscrit sur la boîte.
- Notre concepteur 3D te donne un aperçu de ta création. Tu peux tester plein de designs différents.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : FJ2256-900
Nike Dunk
Des paniers aux planches, l'influence de la Nike Dunk est indéniable. Bien qu'introduit en tant que chaussure de basket en 1985, ce modèle à la semelle plate et adhérente était parfaitement adapté à la communauté du skate, souvent oubliée. Ancrée dans une culture aussi avide de créativité que de fonctionnalité, la Dunk s'est parée d'innombrables coloris au fil des décennies et continue de susciter la passion des fans de skate sur tout le continent américain.
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Dunk Low Unlocked By You
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