Chaussure personnalisable Nike Dunk Low By You pour Homme

Nike Dunk Low By You
Chaussure personnalisable pour homme
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Noire. Blanche. Et rien qu'à toi. La Dunk est un éternel classique. Et maintenant, tu peux personnaliser la tienne ! Joue sur les textures avec du croco, du python, de l'autruche, du galuchat et des cuirs premium. Puis ajoute une touche de brillance avec des motifs réfléchissants en option sur le Swoosh et la languette arrière. Pour la touche finale, choisis entre une semelle noire ou blanche classique ou opte pour du caoutchouc gomme. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : IM1408-900
Nike Dunk Low By You
Noire. Blanche. Et rien qu'à toi. La Dunk est un éternel classique. Et maintenant, tu peux personnaliser la tienne ! Joue sur les textures avec du croco, du python, de l'autruche, du galuchat et des cuirs premium. Puis ajoute une touche de brillance avec des motifs réfléchissants en option sur le Swoosh et la languette arrière. Pour la touche finale, choisis entre une semelle noire ou blanche classique ou opte pour du caoutchouc gomme. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?
Quelle est ta base ?
Crocodile, python, autruche, galuchat ou cuir foulonné premium : joue sur les superpositions avec tes textures préférées.
Combinaison culte
Crée ton propre effet color block en jouant avec le noir et le blanc.
Exprime ta personnalité
Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Ajoute un ID personnel sur la languette arrière avec un maximum de cinq caractères sur chaque chaussure.
Plus d'avantages
- Empeigne qui s'assouplit avec le temps et prend un look vintage.
- Semelle intermédiaire en mousse pour plus de légèreté et un amorti réactif.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec cercle de pivot emblématique, pour une meilleure adhérence et un style iconique.
Détails Nike By You
- Nos Membres sont uniques, et tes chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.
- Personnalise ta paire avec une inscription personnalisée. De plus, ton nom apparaît sur la boîte.
- Notre concepteur 3D offre un aperçu de ta création pour que tu puisses expérimenter toutes sortes de choix de conception.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Article : IM1408-900
Nike Dunk
Née d'une série de fusions et de créations dans des délais serrés, la Nike Dunk a débarqué sur les terrains de basket universitaires pendant la saison 85-86. Les premiers modèles aux couleurs des universités permettaient d'afficher son appartenance à une école. Pourtant, la Dunk n'a pas rencontré le succès attendu. Mais cette sneaker épurée impopulaire à la semelle plate et adhérente a su conquérir les fans de skate. Des décennies plus tard, ce modèle culte du quotidien continue de se vendre dans une multitude de coloris. La preuve que son influence est indéniable.
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Nike Dunk Low By You
Informations supplémentaires
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