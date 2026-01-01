Chaussure personnalisable Nike Cortez By You

Nike Cortez By You

119,99 €

Cette Cortez mise tout sur les accessoires. Choisis parmi des tons neutres cultes et de splendides pastels en daim, nylon ou cuir, tous inspirés par les couleurs et les motifs de Los Angeles. Pour la finition, applique un logo Swoosh spécial en cuir, en cuir verni ou en rose bonbon métallisé ultra-doux. Assure-toi de tout personnaliser, de la languette arrière jusqu'au deubré, disponible en doré et en argenté.

Quelle est ta base ?

Opte pour du daim, du cuir ou associe-les avec du nylon pour obtenir le look parfait.

Opte pour la couleur

Choisisse parmi une palette de couleurs sportive standard ou inspire-toi de l'esthétique de Los Angeles avec des pastels délavés.

Personnalise-la

Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Laisse libre cours à ta créativité en choisissant d'appliquer une rose, un cœur ou une inscription personnalisable sur la languette arrière. De plus, ton nom apparaît sur la boîte.