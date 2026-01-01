Chaussure personnalisable Nike Cortez By You

Nike Cortez By You
Chaussure personnalisable
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Cette Cortez mise tout sur les accessoires. Choisis parmi des tons neutres cultes et de splendides pastels en daim, nylon ou cuir, tous inspirés par les couleurs et les motifs de Los Angeles. Pour la finition, applique un logo Swoosh spécial en cuir, en cuir verni ou en rose bonbon métallisé ultra-doux. Assure-toi de tout personnaliser, de la languette arrière jusqu'au deubré, disponible en doré et en argenté.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : FV9523-900
Nike Cortez By You
Cette Cortez mise tout sur les accessoires. Choisis parmi des tons neutres cultes et de splendides pastels en daim, nylon ou cuir, tous inspirés par les couleurs et les motifs de Los Angeles. Pour la finition, applique un logo Swoosh spécial en cuir, en cuir verni ou en rose bonbon métallisé ultra-doux. Assure-toi de tout personnaliser, de la languette arrière jusqu'au deubré, disponible en doré et en argenté.
Quelle est ta base ?
Opte pour du daim, du cuir ou associe-les avec du nylon pour obtenir le look parfait.
Opte pour la couleur
Choisisse parmi une palette de couleurs sportive standard ou inspire-toi de l'esthétique de Los Angeles avec des pastels délavés.
Personnalise-la
Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Laisse libre cours à ta créativité en choisissant d'appliquer une rose, un cœur ou une inscription personnalisable sur la languette arrière. De plus, ton nom apparaît sur la boîte.
Plus d'avantages
- Inspirée du modèle d'origine de 1972, la semelle intermédiaire en mousse avec insert compensé emblématique assure un confort optimal dès le premier jour.
- Semelle extérieure avec motif à chevrons pour une adhérence optimale dans le respect de l'ADN Nike.
- Col bas rembourré pour plus de style et de confort.
Détails du produit
- Nos Membres sont uniques, et tes chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.
- Notre concepteur 3D offre un aperçu de ta création pour que tu puisses expérimenter toutes sortes de choix de conception.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : FV9523-900
Origines de la Cortez
La Nike Cortez a été conçue en 1972 par Bill Bowerman, co-fondateur de Nike, dans l'objectif d'en faire la chaussure la plus légère et la plus confortable qui soit. Rapidement, elle est devenue la chaussure de running la plus populaire du pays jusqu'à atteindre le statut d'icône incontestée, étroitement liée à l'histoire de la culture pop.
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Nike Cortez By You
Informations supplémentaires
Ce produit est personnalisé. Les commandes de produits personnalisés ne peuvent être annulées que dans un délai de 15 minutes et ne peuvent pas faire l'objet d'un retour, sauf si l'article est défectueux.