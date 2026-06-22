Chaussure personnalisable Nike Air Presto By You pour femme

Nike Air Presto By You

149,99 €

Cette Air Presto est une réinterprétation moderne personnalisable d'une célèbre chaussure de running. Ajoute de la couleur sur le chausson intérieur et sur la cage emblématique. Personnalise ta paire avec quelques taches (et pourquoi pas plus de couleurs ?) sur l'amorti de la semelle intermédiaire. Complète-le tout avec un petit message personnel au niveau du talon. Il est temps d'upgrader ton style.

Colore ton empeigne

Choisis la couleur du chausson intérieur et le renfort de la cage emblématique. Tu peux aussi choisir entre une pointe, des lacets et un Swoosh du même ton ou sélectionner une autre couleur contrastante.

Combine les détails

Personnalise le talon de ta semelle intermédiaire avec des taches de peinture, de la couleur ou les deux. Envie de te démarquer ? Sélectionne une couleur de semelle originale.

Personnalise-la

Ajoute un court message sur le talon avec des numéros, des lettres ou des symboles.