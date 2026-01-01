Chaussure personnalisable Nike Air Max 1 By You pour femme

Nike Air Max 1 By You

169,99 €

La Nike Air Max 1 By You remet au goût du jour la sneaker de légende, reine parmi les reines depuis 1987. Le design superposé offre la toile parfaite pour accueillir tes combinaisons de couleurs préférées. Choisis parmi les semelles extérieures, ajoute un message personnel et joue avec les options, jusqu’à obtenir ta chaussure de rêve.

Sélectionne ta base

La semelle extérieure en caoutchouc est disponible en coloris uni, gomme et transparent, pour qu'elle se démarque ou se fonde dans ton style, selon ta vision.

Opte pour la couleur

Fais ressortir l’empeigne avec des couleurs contrastées ou adopte un style plus subtil avec des tons neutres.

Personnalise-la

Conserve l'inscription « AIR » originale sur la languette arrière ou ajoute un message personnalisé en 3 caractères maximum.