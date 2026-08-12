Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
Air Jordan 1 Mid SE
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Basketball, WorkOut Shoe
jacobs752189600
Great Basketball or WorkOut Shoe
SHARRON239545944
My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely
Ottimo prodotto
zep90
Molto belli i colori. Finora usate una sola volta e tutto bene. Come tutte le Jordan che ho calzano strette, meglio prendere una misura in più del normale
Air Jordan 1 Mid SE