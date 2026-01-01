Chaussure à crampons de baseball Nike Diamond Standout MCS

Nike Diamond Standout MCS
Chaussure à crampons de baseball
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Passe à la vitesse supérieure et garde le pied sur la pédale avec la Nike Diamond Standout. Notre modèle à crampons le plus rapide est plus agressif sur le terrain grâce à une unité Air Zoom réactive à l'avant-pied et à un design minimaliste. Elle est légère, audacieuse et conçue pour t'aider à passer à la vitesse supérieure.
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ9953-900
Nike Diamond Standout MCS
Passe à la vitesse supérieure et garde le pied sur la pédale avec la Nike Diamond Standout. Notre modèle à crampons le plus rapide est plus agressif sur le terrain grâce à une unité Air Zoom réactive à l'avant-pied et à un design minimaliste. Elle est légère, audacieuse et conçue pour t'aider à passer à la vitesse supérieure.
Mets les gaz
Une grande unité Air Zoom à l'avant-pied offre un amorti réactif pour un premier pas rapide.
Laisse place au mouvement
Une toute nouvelle plaque fendue offre une flexibilité et une vitesse légère pour des mouvements rapides. Une plaque externe plus petite au milieu du pied crée une stabilité pour les mouvements multidirectionnels les plus rapides.
Foulée confortable
La semelle intermédiaire est fabriquée en Cushlon, qui offre un confort optimal. Nous avons également abaissé la hauteur de la semelle intermédiaire, pour une plus grande sensation de connexion et un premier pas plus rapide.
Plus d'avantages
- Notre technologie Drag-On approuvée par les joueurs offre un soutien léger pour les glissements d'orteils.
- Hauteur de col basse
Détails du produit
- Couleur affichée : Multicolore/Multicolore
- Article : IQ9953-900
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Nike Diamond Standout MCS
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