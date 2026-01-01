Casquette Nike Club Poly 5P Angleterre 2026/27 Club Cap Poly 5P pour enfant

Angleterre 2026/27 Club Cap Poly 5P
Casquette Nike Club Poly 5P pour enfant
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Cette casquette Nike Club sans structure et de profondeur moyenne permet de se fondre dans le décor. Délavée pour un look usé très apprécié, il s'agit d'une casquette à visière incurvée légère et facile à porter qui présente une coupe simple pour compléter pratiquement tous les looks.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IQ7520-451
Angleterre 2026/27 Club Cap Poly 5P
Cette casquette Nike Club sans structure et de profondeur moyenne permet de se fondre dans le décor. Délavée pour un look usé très apprécié, il s'agit d'une casquette à visière incurvée légère et facile à porter qui présente une coupe simple pour compléter pratiquement tous les looks.
Avantages
Tissu sergé en coton biologique léger et doux. Ce modèle à six empiècements et à profondeur moyenne est facile à assortir.
Détails du produit
- La fermeture à trois crans en métal avec logo Swoosh permet d'ajuster facilement la taille.
- 100 % polyester.
- Lavage à la main
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IQ7520-451
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