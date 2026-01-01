Ballon Nike Skills Angleterre 2026/27

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Angleterre 2026/27
Ballon Nike Skills
19,99 €
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Tu veux perfectionner ton jeu de jambes ? Ce ballon plus petit est idéal pour t'entraîner et gagner en confiance.
- Couleur affichée : Blanc/Obsidian
- Article : IQ7542-100
Angleterre 2026/27
19,99 €
Tu veux perfectionner ton jeu de jambes ? Ce ballon plus petit est idéal pour t'entraîner et gagner en confiance.
Avantages
Taille 1 idéale pour se perfectionner à tout âge.
Détails du produit
- Revêtement cousu à la machine pour optimiser la forme, les sensations et la résistance. Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et une préservation de la forme.
- 62 % polyester / 28 % nylon / 5 % caoutchouc / 5 % élasthanne
- Couleur affichée : Blanc/Obsidian
- Article : IQ7542-100
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