Ballon de foot Nike Control

Conçu avec notre technologie innovante OMNISculpt, ce nouveau ballon de foot Control présente un revêtement avec des rainures intégrées pour une trajectoire plus précise à chaque tir. La conception à quatre empiècements avec des coutures plus courtes et décalées crée de plus grandes zones de frappe et une forme de balle plus sphérique.

Couleur affichée : Blanc/Noir/Noir

Article : HV4395-100