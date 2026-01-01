Retour à la rechercheHolon Nike Factory StoreFermé • Ouvre demain à 10:0038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - jeu.: 10:00 - 21:30ven.: 09:00 - 14:00sam.: 10:00 - 22:00dim.: 10:00 - 21:30ServicesPromotions 24h/24, 7j/7Faites de grosses économies à tout moment en ligne.Acheter iciCartes cadeaux Nike (uniquement en magasin)Ce magasin accepte les cartes cadeaux achetées dans d'autres Nike Stores en devise locale.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILFermé • Ouvre demain à 10:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILFermé • Ouvre demain à 10:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOuvert • Ferme à 20:00