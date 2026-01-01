Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Ouvre bientôt • Ouvre à 09:30

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Horaires du magasin

lun. - jeu.: 09:30 - 22:00
ven.: 09:30 - 15:00
sam.: 10:00 - 23:00
dim.: 09:30 - 22:00

Services

  • Informations concernant les retours

    Informations concernant les retours

    Ce magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.

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