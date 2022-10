Les chaussures les plus mémorables portées par MJ dans « The Last Dance »

RÉDACTION : IAN STONEBROOK

The Last Dance rend hommage à la saison la plus documentée de la plus grande star du basketball, Michael Jordan. Cette série documentaire illustre également la naissance de Jordan Brand au travers des différents styles de l'athlète, sur les parquets comme au quotidien.

Tandis que les débuts de la Air Jordan, les sneakers exclusives réservées aux joueurs et les performances des chaussures sont connus de tous, The Last Dance met en avant différents modèles au travers d'exploits et de moments forts liés à une période précise, en hommage au passé, à l'ascension et à l'avenir de MJ.

Toujours à l'affût d'une occasion et enchaînant les modèles plus que jamais, MJ est passé de la Air Jordan à la CEO Jordan. À la vue de ces classiques intemporels et des paires rares qu'arbore l'athlète dans The Last Dance, un sentiment de vivacité et de fascination nous envahit.

The Last Dance promet d'apporter un tout nouveau regard sur les personnalités, les histoires et les sneakers qui ont donné au Jumpman cette ampleur mondiale. Les épisodes de la série sont diffusés aux États-Unis et à l'international sur Netflix.

Découvrez ci-dessous la liste des chaussures les plus mémorables portées par MJ dans The Last Dance.