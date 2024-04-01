L'histoire de la VaporMax

On a aussi dû revoir tout le processus de fabrication, pour l'adapter au nouveau design. Avant la VaporMax, toutes les chaussures Nike Air intégraient d'autres éléments, comme de la mousse, pour relier l'unité Air à l'empeigne. Avec la VaporMax, l'amorti Air se suffisait à lui-même.



Zac Elder, Cushioning Innovation Designer, s'est inspiré du « potentiel de l'Air » pour concevoir une unité Air plus légère et plus souple, qui se rapproche au maximum de l'objectif de Nike : la sensation de courir sur l'air. Mais ça n'a pas été une mince affaire… À l'époque, la VaporMax était la chaussure la plus testée de l'histoire de Nike. Et la VaporMax n'avait pas fini de marquer l'histoire. Jamais une unité Air sur toute la longueur n'avait encore arboré les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette Nike Air VaporMax Flyknit « BeTrue » s'inspirait des couleurs de la Maison-Blanche le 26 juin 2015, jour où la Cour suprême des États-Unis a fait entrer dans la Constitution le droit au mariage pour les couples de même sexe. Pour l'occasion, la Maison-Blanche était illuminée aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, avec en toile de fond le bleu sombre du ciel nocturne.