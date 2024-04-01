L'histoire de la VaporMax
Service des archives de Nike.
On a ressorti les archives.
Huit ans. Plusieurs versions. Une équipe de visionnaires. C'est ce qu'il a fallu pour donner vie à la Nike Air VaporMax. Retournons aux origines de la VaporMax. Avec sa sortie en 2017, l'innovation Nike Air faisait un bond en avant monumental. Cette fois, c'était une unité Air sans mousse qui changeait tout. À la clé : un amorti Air unique sous le pied.
Pour la première fois, aucune semelle intermédiaire entre le pied et l'unité Air, ni même de semelle extérieure entre l'unité et le sol. L'idée était d'avoir une chaussure qui donne l'impression de courir ou de flotter dans les airs.
On a aussi dû revoir tout le processus de fabrication, pour l'adapter au nouveau design. Avant la VaporMax, toutes les chaussures Nike Air intégraient d'autres éléments, comme de la mousse, pour relier l'unité Air à l'empeigne. Avec la VaporMax, l'amorti Air se suffisait à lui-même.
Zac Elder, Cushioning Innovation Designer, s'est inspiré du « potentiel de l'Air » pour concevoir une unité Air plus légère et plus souple, qui se rapproche au maximum de l'objectif de Nike : la sensation de courir sur l'air. Mais ça n'a pas été une mince affaire… À l'époque, la VaporMax était la chaussure la plus testée de l'histoire de Nike. Et la VaporMax n'avait pas fini de marquer l'histoire. Jamais une unité Air sur toute la longueur n'avait encore arboré les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette Nike Air VaporMax Flyknit « BeTrue » s'inspirait des couleurs de la Maison-Blanche le 26 juin 2015, jour où la Cour suprême des États-Unis a fait entrer dans la Constitution le droit au mariage pour les couples de même sexe. Pour l'occasion, la Maison-Blanche était illuminée aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, avec en toile de fond le bleu sombre du ciel nocturne.
Au fil des ans, la VaporMax a embrasé l'imagination des designers et la passion des athlètes du monde entier. Découvre les derniers modèles VaporMax ci-dessous.