Découvrez les tenues Nike assorties pour toute la famille
Guide d'achat
Ces sneakers et ensembles Nike assortis sont disponibles en plusieurs tailles pour toute la famille.
Si votre famille adore porter des vêtements et chaussures de sport assortis, la collection Nike « Mini-moi » est faite pour vous. Des survêtements en tissu Fleece, des vêtements de sport, des tee-shirts imprimés, des robes ou encore sneakers qui vont même aux plus petits enfants : découvrez les meilleures tenues assorties de Nike pour homme, femme et enfant.
1.Survêtement Nike Sportswear Club Fleece
Si vous cherchez un ensemble basique et confortable que tout le monde adore pour son coton doux et sa coupe décontractée, optez pour Club Fleece. Confortable, lavable en machine et disponible dans toutes les tailles, ce modèle Nike n'est pas un des plus populaires pour rien. Retrouvez les sweat-shirts Club Fleece à demi-zip ou zip, en sweat à capuche et en col ras-du-cou pour homme, femme et enfant. Pour compléter l'ensemble, terminez la tenue avec un survêtement ou un short Club Fleece.
À assortir avec : Nike Air Max 270
Une chaussure aux allures athlétiques à porter au quotidien ? Jetez un œil à la Nike Air Max 270. Choisissez un coloris noir et blanc classique pour votre famille ou laissez-les choisir un coloris unique pour créer un joli mélange. Ces chaussures (même les modèles pour bébé et petit enfant) sont dotées d'une semelle avec amorti Nike pour plus de confort.
2.Tee-shirt imprimé Nike Sportswear avec short
Pour des imprimés amusants et originaux, habillez la famille avec vos tee-shirts Nike Sportswear préférés. Disponibles en coupe standard, ces tee-shirts en coton vous offriront la douceur parfaite au quotidien. Pour parfaire votre tenue, enfilez un jeans ou un short Nike Sportswear assorti.
À assortir avec : Nike Air Force 1
Avec vos tee-shirts originaux, portez une paire de Nike Air Force 1 classique. L'intemporelle Air Force 1 blanche est disponible dans toutes les tailles et pour tous les âges. Si vos proches veulent ajouter leur touche personnelle, les Air Force 1 montantes ou mi-montantes peuvent être la solution, au même titre qu'un coloris lumineux.
3.Survêtement Nike Sportswear Tech Fleece
Parents et enfants font la paire avec les tenues Nike Sportswear Tech Fleece. Ces sweats à capuche offrent chaleur, légèreté et une coupe confortable, sans oublier leurs poches et leurs détails côtelés aux poignets.
Les adultes et les enfants plus âgés peuvent porter des sweats à capuche et des survêtements assortis. Pour les petits enfants, optez pour la combinaison Nike Sportswear Tech Fleece.
À assortir avec : Nike Air Huarache
Montrez votre passion des années 90 avec la Nike Air Huarache, conçue pour les tenues confortables et décontractées. Disponible en tailles adulte et enfant, cette chaussure est dotée de détails en cuir et de matière respirante.
4.Pantalon cargo tissé avec tee-shirt à manches longues Nike Sportswear
Si vous n'êtes pas très Fleece, que dites-vous de pantalons cargo tissés assortis pour vous et votre enfant ? Ces pantalons doux sont dotés de poches au niveau des coutures latérales et d'un cordon de serrage élastique pour plus de confort. Choisissez un tee-shirt à manches longues basique Nike Sportswear pour l'assortir.
À assortir avec : Nike Blazer
La Nike Blaze Mid '77 montante offre un look vintage tout en assurant votre confort au quotidien. Le chausson pour bébés est équipé d'un amorti souple et de lacets élastiques. Il est disponible dans les plus petites tailles pour que les enfants puissent afficher fièrement leurs sneakers avant même de pouvoir marcher.
5.Cyclistes et haut Nike Dri-FIT
À vélo ou à la maison, les cyclistes assortis constituent un choix décontracté et pratique pour les parents et les enfants actifs. Grâce à leur niveau d'élasticité et de maintien, ils sont parfaits lors des journées un peu trop chaudes pour les leggings.
Ce short taille haute est confectionné en jersey doux. Assortissez-le avec un haut Nike Dri-FIT respirant pour rester au frais et au sec quand il fait chaud.
À assortir avec : Nike Pegasus
Lors des journées actives en famille, équipez toute la troupe de Nike Pegasus. Ces chaussures sont parfaites pour tous les types de running : du 5 km en famille aux jeux avec les enfants dans le parc. La semelle en caoutchouc est dotée d'un motif d'adhérence gaufré pour un contact optimal avec toutes surfaces et une plus grande résistance.
Rédaction : Claire Tak