Repoussez vos limites pour vous renforcer

Repoussez vos limites un peu plus loin pour améliorer considérablement vos performances et votre force au fil du temps.

Il est important de sortir de sa zone de confort à l'entraînement, et c'est un point crucial que je rappelle souvent à mes clients. Plutôt que de reproduire ce que vous savez déjà faire, vous devez repousser vos limites.



C'est facile de se plaindre que ce qu'on a déjà essayé n'a pas fonctionné, ou de jeter l'éponge une fois que les choses se corsent vraiment. Mais au lieu de vous plaindre et de nourrir le problème, changez d'état d'esprit, pour être un peu plus fort et en meilleure santé chaque jour et ainsi créer des bases solides pour avancer.



Lorsque les gens s'entraînent, ils arrivent souvent à un point où ils fournissent un effort intense et rencontrent une limite connue.



Et la difficulté est telle (ils transpirent, tremblent légèrement ou leur cœur bat à tout rompre), qu'ils abandonnent.