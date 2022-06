Renee Montgomery : l'action naît du mouvement

Le poste de pivot est de loin le plus important dans une équipe de basketball. Tout réside dans la prise de décision à un moment donné, à la seconde exacte, lorsque le jeu s'ouvre et que vous pouvez changer de direction, faire une passe ou tenter le tir. C'est de cette manière que les matchs basculent et que l'on reconnaît les grands champions. Et c'est ainsi que Renee Montgomery est entrée dans l'histoire : elle est la première ancienne joueuse à devenir propriétaire et vice-présidente d'une équipe de WNBA.



C'est en 2020 que tout a changé pour Renee, pendant le mouvement Black Lives Matter. Après deux titres en WNBA et 11 ans de carrière comme joueuse professionnelle, Renee se rend compte de la condition des personnes noires aux États-Unis et se remet en question, en tant qu'athlète et en tant qu'être humain. « Il y avait beaucoup de troubles sociaux, se souvient-elle, et je me suis demandée quel rôle je voulais jouer dans tout ça ». Elle prend alors la décision de raccrocher le maillot, et passe la saison à se demander comment elle pourrait se rendre utile.