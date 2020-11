S'entraîner uniquement avec des exercices utilisant le poids du corps est-il suffisant ?

Imaginons qu'une personne pesant 68 kg réalise trois séries de 10 squats sautés. Faisant d'une pierre deux coups, cet exercice lui permet de travailler à la fois le renforcement musculaire et de brûler des calories. Vous pensez peut-être que cette personne n'a projeté que ses 68 kg dans les airs. En réalité, elle a soulevé 2 041 kg.



« Lors des sauts et des réceptions, les forces exercées sur les muscles sont incroyablement élevées », explique Christopher Minson, docteur, professeur de physiologie humaine et co-directeur du Exercice and Environmental Physiolgy Lab de l'université de l'Oregon. Ces forces sont en fait si élevées, qu'en réalisant des exercices explosifs au seul poids du corps, « vous préparez vos muscles à soulever des charges plus lourdes lors de votre retour à la salle de sport », explique-t-il.



Les exercices de pliométrie, ces exercices de sauts réalisés à un rythme soutenu, ne sont pas les seuls mouvements au poids du corps qui peuvent offrir de remarquables avantages. Un article de fond publié dans le journal de l'American College of Sports Medicine a révélé qu'un entraînement de haute intensité exclusivement basé sur le travail au poids du corps peut réduire la masse de graisse corporelle et améliorer la VO2 max (qui mesure la condition aérobie) ainsi que l'endurance musculaire avec autant, voire plus d'efficacité qu'un entraînement de musculation classique. Une étude publiée dans la revue The Journal of Strength and Conditioning Research a montré que les pompes peuvent être aussi efficaces que le développé couché pour augmenter la force et la densité musculaire du haut du corps. De plus, une étude menée par des chercheurs polonais a révélé que les femmes qui ne faisaient que des entraînements au poids du corps pendant 10 semaines amélioraient leur force, leur endurance musculaire et leur souplesse (l'auteur de l'étude affirme que ces résultats devraient être identiques pour les hommes).



En outre, selon Christopher Minson, la plupart des gens travaillent plus facilement leur technique lorsqu'ils ne s'encombrent pas d'équipements, ce qui peut peut être utile pour exploiter pleinement chaque répétition. De plus, comme vous ne soulevez pas de poids, votre amplitude de mouvement et votre proprioception (perception de la position de vos membres dans l'espace) tendent à s'améliorer. Vous pouvez ainsi effectuer des mouvements très rapides beaucoup plus naturellement. Il s'agit d'une aptitude très utile pour réaliser tous types de mouvements, que ce soit à la salle, sur un terrain de sport, ou même pour descendre les escaliers.



Pour le dire simplement, la masse d'un adulte moyen est suffisante pour solliciter ses muscles sans devoir ajouter de poids. « Les exercices au poids du corps peuvent être très intéressants pour passer à un niveau supérieur en musculation et continuer à surcharger progressivement les muscles », explique le professeur. C'est même le secret pour devenir plus fort et être en meilleure condition physique, avec ou sans haltère. Cet article vous permettra de comprendre comment y parvenir.