Devenez un meilleur runner sans courir

Affranchissez-vous des kilomètres parcourus pour améliorer vos performances et renforcer votre passion pour le running.

Il existe de nombreuses solutions pour améliorer vos performances de running sans même enfiler vos chaussures. Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running, partage ses conseils pour améliorer vos performances même lorsque vous ne courez pas.



Vous pouvez devenir un meilleur runner sans une foulée de plus. L'idée n'est pas seulement de faire du renforcement musculaire ou de travailler sur votre mobilité et votre souplesse. Il est intéressant de développer certaines habitudes pour compléter votre routine de running et vous aider à traverser une période difficile, lorsque vous ne pouvez pas courir ou que vous n'en avez pas envie.



Quelle que soit la situation que vous rencontrez, ces cinq conseils peuvent vous aider à développer plus de puissance lors de vos runs et à y prendre plus de plaisir.



01. Devenez fan de running

Si vous interrogiez vos amis runners, combien d'entre eux pourraient vous dire quel est leur runner préféré ? Pendant ce temps, les fans de basketball peuvent se battre pendant des heures pour savoir qui de LeBron James ou de Giannis Antetokounmpo est le meilleur joueur de la saison. Être fan d'un sport alimente naturellement votre enthousiasme à le pratiquer. Pourtant, selon Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running, « chez les runners, il y a souvent un décalage énorme entre le fait de pratiquer cette discipline et être un fan de ce sport. »



Et c'est dommage, parce que le running est l'un des sports dans lesquels on peut le plus facilement s'identifier. « Je ne sais peut-être pas ce qu'on ressent quand on fait un dunk, mais je sais ce que c'est que de courir la dernière ligne droite et de crier "Eff yeah !" comme Shalane Flanagan », déclare le coach. Regarder les derniers mètres de Shalane au marathon de New York, un documentaire sur le running ou des images de performances de médaillés d'or olympiques peut réveiller en vous le souvenir des moments les plus épiques de votre expérience du running et vous donner l'énergie nécessaire pour les revivre.