Qu'est-ce que le functional training ?

Notre corps est conçu pour bouger, il n'est pas adapté à la vie sédentaire. Mais à notre époque, nous sommes nombreux à nous rendre à notre travail en voiture, à regarder la télévision et à rester assis pendant de longues heures devant un ordinateur. Bien souvent, nos entraînements sont les seuls moments où notre corps est en réel mouvement. Ainsi, nos articulations perdent de leur souplesse et notre corps se fragilise. L'entraînement fonctionnel permet de détendre les muscles et tendons pour nous aider à être plus mobiles et plus actifs, compensant ainsi une partie des conséquences néfastes de notre mode de vie sédentaire.

Réaliser ce type d'exercices aide donc votre corps à se rappeler ce pour quoi il a été conçu : bouger ! Et il ne se le rappellera pas en fléchissant de façon anormale des articulations isolées, mais en pratiquant des gestes ancrés dans notre ADN humain. L'entraînement fonctionnel nous permet de nous sentir forts et en bonne condition physique, pour éviter les écueils de la vie sédentaire, comme le manque de souplesse et de coordination.

Notre condition physique fonctionnelle est un excellent indicateur de notre santé et de notre bien-être en général. Et ce type d'entraînement regorge d'exercices amusants et efficaces qui sont parfaitement adaptés à tous les débutants.