Les trois bienfaits du café avant et après un entraînement

Tant que vous donnez la priorité à l'hydratation, avec de l'eau ou des boissons à base d'électrolytes, et que vous utilisez le café comme complément, celui-ci peut faire partie d'une stratégie efficace de récupération post-entraînement, explique Christina Meyer-Jax, diététicienne agréée, responsable de la nutrition et enseignante-chercheuse au College of Health and Wellness de l'Université Northwestern Health Sciences, dans le Minnesota.

Par exemple, une étude publiée en 2021 dans la revue Nutrients a révélé qu'un café contenant des quantités adéquates de glucides augmentait la resynthèse du glycogène musculaire pendant les quatre heures de récupération qui suivaient un exercice de cyclisme intense.

« Autrement dit, le café a aidé les muscles à récupérer plus rapidement, et les a préparés plus efficacement pour la prochaine course ou la prochaine journée d'entraînement », explique Christina Meyer-Jax.