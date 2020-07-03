Profitez de chacun de vos runs

Comment optimiser chacun de vos runs
Bouger
Par Nike Running
Identifiez les raisons qui vous poussent à courir, pour concentrer votre attention sur le plaisir plutôt que sur les statistiques.
Le running, c'est bien plus que des chiffres et des statistiques. Dans cet article, Coach Bennett vous demande de réfléchir à vos motivations. Identifiez les raisons qui vous poussent à courir, pour concentrer votre attention sur le plaisir plutôt que sur les statistiques. Ce sont elles qui boosteront votre motivation, run après run. Peu importe ce que disent les chiffres, chaque run devient une petite victoire. C'est parti !
Les runners ont tendance à juger un run en fonction de deux paramètres : la distance et la vitesse. Dans notre société obsédée par les données, tout peut être partagé sur les réseaux sociaux, des statistiques de base à votre VO2 maximum, en passant par votre cadence. Mais cette approche du run totalement centrée sur les chiffres peut en réalité émousser la joie que vous procure le sport.
« Souvent, les gens ne célèbrent que les runs et les entraînements très difficiles ou leurs plus longs runs, explique Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. Mais plus vous progressez, plus il devient difficile de franchir ces caps. Si vous vous basez uniquement sur cela pour célébrer une victoire, vous n'allez pas en célébrer beaucoup. »
En revanche, selon Coach Bennett, en donnant à vos runs plus de valeur qu'un simple acte physique associé à des chiffres, vous vous donnez la chance de réussir et d'apprécier davantage le sport. La meilleure façon de le faire est d'identifier les raisons qui vous poussent à courir.
« Mais plus vous progressez, plus il devient difficile de franchir ces caps. Si vous vous basez uniquement sur cela pour célébrer une victoire, vous n'allez pas en célébrer beaucoup. »
Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running
Réfléchissez aux raisons qui vous poussent à courir. Est-ce que cela vous aide à réduire le stress accumulé après une journée de travail difficile ? À résoudre des problèmes ou à trouver des solutions créatives ? Est-ce simplement une occasion de sortir et de profiter du soleil ?
Se concentrer sur vos objectifs ou sur les raisons qui vous poussent à courir est beaucoup plus motivant que de penser uniquement à votre vitesse ou la distance parcourue, explique Coach Bennett. De plus, chaque fois que vous courez et que vous atteignez cet objectif, vous avez une bonne raison de vous féliciter.
Connaître vos motivations est également essentiel pour développer votre résistance mentale, ou ce que vous êtes prêt à endurer pour atteindre un objectif de run. Après tout, si vos muscles doivent travailler pour repousser vos limites et vous permettre de continuer lorsque les choses se corsent, votre endurance mentale est tout aussi cruciale. Penser aux raisons qui vous poussent à courir est un bon moyen de booster cette force intérieure.
Et surtout, courir avec un objectif peut ajouter du fun à votre run. « Le running devrait vous rappeler que vous êtes vivant et plein d'énergie, selon Bennett. Nous sommes censés aimer courir, nous l'avons choisi. » Difficile d'apprécier un run quand on regarde le petit écran de sa montre GPS toutes les 30 secondes.
Pour autant, cela ne signifie pas que vous devez laisser tomber les chiffres. Voici le conseil de Coach Bennett : « Essayez d'ajouter un autre indicateur pour évaluer la réussite d'un run. » Vous avez gravi pour la première fois une pente extrêmement raide dans votre quartier ? Vous avez eu une excellente idée de projet pour votre travail ? Vous avez vu un lever de soleil incroyable ? « Rien de tout cela n'a de rapport avec la distance ou la vitesse de votre run, explique Coach Bennett, mais tous ces indicateurs sont fantastiques, et c'est ce qui fait la puissance du running. »
3 façons d'optimiser un run
Maintenant que vous savez pourquoi vous courez, suivez les conseils du Coach Bennett pour avaler les kilomètres sans embuches.
- Visualisez la réussite. Vous courez pour vous détendre ? Imaginez-vous après votre entraînement, calme, détendu et plein d'énergie. Vous courez pour vous sentir en meilleure forme physique et en meilleure santé ? Pensez à votre forme, à votre respiration, ainsi qu'à tout le bien que vous faites à votre esprit et à votre corps à chaque foulée.
- Essayez l'autosuggestion. Vous dire « tu peux le faire » peut sembler ringard, mais des messages positifs peuvent convaincre votre cerveau et vos jambes que vous pouvez aller plus loin, que ce soit pendant un run régulier ou un jour de course.
- Trouvez du confort dans l'inconfort. Qu'il pleuve ou que vous ayez entamé une partie raide de votre itinéraire, au lieu d'adopter immédiatement un état d'esprit négatif, dites-vous que les conditions d'entraînement difficiles font de vous un meilleur runner, plus polyvalent. Ensuite, félicitez-vous d'être venu à bout de cette portion difficile. Être capable de traverser des moments difficiles, que ce soit pendant votre entraînement ou dans la vie, témoigne du travail que vous avez accompli. Selon les termes de Coach Bennett, « On ne court pas pour que tout devienne plus facile, on court pour pouvoir entreprendre des choses de plus en plus difficiles. »
« On ne court pas pour que tout devienne plus facile, on court pour pouvoir entreprendre des choses de plus en plus difficiles. »
Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running