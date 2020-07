Podcast Trained : pourquoi les humains dorment

On ne naît pas excellent, on le devient. Dans cet esprit, la série de podcasts « Trained » de Nike explore l'approche holistique du fitness pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur et un meilleur athlète. Découvrez les dernières innovations, idées et tendances présentées par des experts dans le domaine du training.



Les années de recherche, les essais cliniques et les avancées biotechnologiques n'ont, pour l'instant, pas suffi à élucider le mystère du sommeil. Pourtant, le fondateur et directeur du Laboratoire Sommeil et Neuro-imagerie de l'université californienne de Berkeley, Matthew Walker, compte bien en percer tous les secrets. Dans cet épisode, le Dr Walker, auteur de Pourquoi nous dormons, un best-seller consacré par le New York Times, nous explique en détail comment le sommeil peut améliorer tous les aspects de notre vie, de notre grignotage à notre humeur, sans oublier notre niveau d'anxiété ou même notre temps de réaction. Découvrez ses cinq meilleurs conseils pour profiter d'une bonne nuit de sommeil dès ce soir.