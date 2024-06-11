Pour le troisième épisode de la série, on a eu l'honneur d'accueillir des stars du sport de classe internationale : Alyssa Conley, ex-athlète olympique, et Kgothatso Montjane, star du tennis fauteuil qui a remporté l'US Open et le tournoi de Roland-Garros en France. Découvre les sujets abordés pendant cet entretien. Vivre sans complexes, ça s'apprend pas à pas, au quotidien. C'est savoir rester authentique, être soi-même. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Et enfin, il ne faut se fixer aucune limite. C'est grâce à ça qu'on accomplit de grandes choses.



Le mois d'octobre célèbre le mois des fiertés à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour l'occasion, Nike a organisé un évènement Be True - In Motion sur un week-end.



Ateliers bien-être, approche holistique du fitness… Parmi les nombreuses activités, Lwazi Madonsela et Ayabonga ont aussi organisé une série d'entretiens en collaboration avec Cnr Juta et De Beer pour créer un podcast exclusif.