Ne restez plus assis aussi longtemps
Coaching et nutrition
par Ryan Flaherty
Contrebalancez les effets d'une posture assise trop longue avec ces étirements simples.
Presque toutes les personnes avec lesquelles je travaille, des sportifs amateurs aux athlètes professionnels, rencontrent des problèmes de fessiers et de hanches, car elles passent trop de temps assises. Rappelez-vous comment est structuré notre corps, et quelle a été son utilité pendant des milliers d'années : passer sa journée en mouvement à chercher de la nourriture. Aujourd'hui, nous passons encore plus de temps assis que la normale. Inutile de préciser que ce changement est la source de troubles corporels.
La meilleure chose que vous pouvez faire pour contrebalancer le temps passé en position assise, c'est augmenter votre mobilité au niveau des zones touchées en travaillant leur souplesse. Pour cela, vous pouvez réaliser chaque soir cette série d'étirements pendant 20 minutes.
- Pectoraux :
ils sont contractés car, en position assise, nous avons tendance à arrondir les épaules vers l'avant, ce qui a tendance à les raccourcir. Étirez-les en vous tenant debout dans l'encadrure d'une porte, les mains à hauteur des épaules. Plaquez vos mains sur l'encadrement de la porte, et avancez en élevant votre buste vers le plafond.
- Fléchisseurs des hanches :
la posture assise implique que vos fléchisseurs des hanches sont en position raccourcie. Allongez-les en maintenant une position de fente, tout en gardant le dos bien droit.
- Ischio-jambiers :
ces muscles sont également raccourcis par les longues heures passées à son bureau, en voiture ou sur le canapé. Étirez-les en vous allongeant au sol sur le dos, les jambes appuyées contre un mur.
« Des études montrent que nous réussirons plus facilement à intégrer dans notre quotidien un nouveau comportement positif pour notre santé, comme cette série d'étirements, en l'associant à une habitude déjà installée. »
Ryan Flaherty
Des études montrent que nous réussirons plus facilement à intégrer dans notre quotidien un nouveau comportement positif pour notre santé, comme cette série d'étirements, en l'associant à une habitude déjà installée. Par conséquent, lorsque vous regardez la télévision le soir, ne passez plus autant de temps assis dans le canapé. Levez-vous et contrebalancez les effets de la position assise prolongée en réalisant ces étirements. En les intégrant à vos habitudes, vous vous sentirez moins raide et gagnerez en amplitude de mouvement.