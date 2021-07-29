Mon jardin : donner un but à sa vie en mer

« Tout le monde a un rôle, explique le jeune marin. Être skipper se résume parfois simplement à être en phase avec son équipage et à avoir confiance un lui. » Il arrive souvent que les voiles s'emmêlent, mais un équipage hautement qualifié comme le sien arrive à garder le cap. Comme Chris, tous les membres de l'équipage s'entraînent depuis des années. « Pour être un navigateur professionnel, vous devez connaître votre bateau, être autodiscipliné et étudier l'eau », dit-il. Même si cela fait des années qu'il navigue, Chris ressent toujours une poussée d'adrénaline avant chaque course. « Tout cela vaut la peine lorsque je suis sur l'eau et que je regarde le vent donner vie au bateau », confirme-t-il. Ces courses locales l'aident à se préparer pour les grandes régates qui se déroulent traditionnellement à la Grenade. S'il est déjà monté sur le podium, il a pour l'instant dû se contenter de la deuxième place. Mais ce skipper à l'esprit de compétition affûté espère bien pouvoir monter sur la plus haute marche un jour.

Cette persévérance est un trait de caractère crucial dans sa carrière de skipper, car tout n'a pas toujours été facile pour Chris. Le jeune homme parle ouvertement des difficultés que rencontre sa famille, en raison du coût de sa passion, de la prédominance des Blancs dans ce sport sur l'île, et du racisme.

« Quand j'ai commencé, seulement trois enfants avaient ma couleur de peau. Tous les autres étaient blancs, se souvient Chris. J'avais l'impression que tous les regards étaient rivés sur moi, c'était un peu décourageant. Mais en fin de compte, j'étais là pour apprendre quelque chose de nouveau. »