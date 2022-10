Quel legging porter pendant vos entraînements

Après avoir réfléchi aux caractéristiques que vous désirez, pensez aux activités que vous allez pratiquer. Certains leggings sont spécialement conçus pour votre sport préféré, et les leggings Nike conviennent à n'importe quel type d'activité.

Leggings de running

Même un runner débutant devrait avoir pour objectif de courir au moins 3 à 6 kilomètres par semaine. Ce n'est pas rien, mais quelle que soit la distance parcourue, votre legging d'entraînement se doit d'être performant.

Les leggings de running Nike sont conçus pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour sprinter, marcher, trottiner ou pulvériser un record personnel sans vous causer la moindre irritation. Ils intègrent des caractéristiques indispensables, notamment :

Un design qui reste bien en place malgré des mouvements répétés sur des kilomètres et des kilomètres

Des zones d'aération stratégiques pour une respirabilité optimale

Des éléments réfléchissants pour une sécurité renforcée

Plusieurs poches pour que vous ayez les mains libres pendant votre run

La plupart des leggings de running Nike présentent une taille mi-haute avec un cordon de serrage pour ajuster le maintien. Pour les coureuses de fond, choisissez un legging respirant équipé de nombreuses poches. Si vous êtes une sprinteuse en quête de vitesse, privilégiez un tissu doux et une ceinture large pour un maximum de confort pendant vos envolées.

Leggings de fitness

Si vous portez votre legging d'entraînement à la salle de sport, vous aurez besoin d'un modèle qui reste en place lorsque vous faites des pompes, des tractions, des fentes, des squats, des fléchissements et des rotations. Les leggings de training Nike vous offrent un maximum de souplesse dans vos mouvements grâce à leur taille haute et leurs poches intérieures. Différentes coupes et longueurs sont disponibles.

Que vous vous dépensiez dans l'espace de musculation, sur les machines de cardio ou en cours de yoga, les leggings Nike s'adaptent à tous vos mouvements.

Les pantalons de yoga Nike sont confectionnés dans un tissu ultra-doux et disposent d'une taille haute confortable. Grâce au tissu Nike Infinalon, ils offrent une élasticité et une résistance parfaites, ainsi qu'une compression légère. L'Infinalon est deux fois plus fin et deux fois plus résistant que l'élasthanne, ce qui lui permet de s'adapter à n'importe quelle posture.

Pour vos sessions plus intenses, le genre d'entraînements où vous vous donnez à fond sans jamais abandonner, le legging Nike Pro est prêt à vous accompagner. La ceinture reste en place, tandis que le tissu anti-transpiration et le mesh respirant au niveau des mollets vous permettent de bénéficier d'un maximum de fraîcheur et de rester au sec. Ce legging d'entraînement doux et extensible vous suivra partout pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Leggings pour la détente

Les vêtements de sport sont très en vogue : loin de se cantonner à la salle de sport, les tenues d'entraînement s'invitent désormais dans les salons et les supermarchés. Ils sont parfaits pour aller faire les courses ou pour se retrouver entre amis. On a beau les appeler leggings sportswear, ces vêtements sont adaptés aussi bien pour bouger que pour se détendre (ce que beaucoup d'entre nous préfèrent).

Les leggings sportswear offrent confort et élasticité tout en vous permettant d'y ajouter des accessoires. Il n'est d'ailleurs pas rare d'en trouver avec des couleurs vives et des imprimés originaux. Vous pouvez vous amuser avec ce genre de leggings, car leur fonctionnalité n'est pas forcément d'une grande importance. Dans cette catégorie, vous trouverez également plus de leggings de coupe standard, qui offrent moins de compression.