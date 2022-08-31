De délicieux encas sans produits laitiers pour l'école, recommandés par les diététiciens

« Les symptômes courants incluent des gaz, des ballonnements, une constipation et/ou de la diarrhée », décrit Jessica Cording, titulaire d'une Maîtrise en sciences, diététicienne agréée, nutritionniste diététicienne certifiée, coach santé en nutrition intégrative. L'ACG ajoute que des crampes ou des douleurs abdominales, ainsi que l'envie soudaine d'aller à la selle, peuvent également survenir dans les deux heures suivant la consommation de produits laitiers. Selon le Boston Children's Hospital, environ 30 à 50 millions d'enfants et d'adultes américains présentent une intolérance au lactose.

Parmi les autres raisons pour lesquelles les enfants peuvent devoir éviter les produits laitiers, citons l'allergie au lait de vache, qui est classée comme un trouble du système immunitaire, car une protéine présente dans le lait déclenche leurs défenses immunitaires. Cette allergie peut provoquer une réaction légère ou grave, qui se manifeste généralement par des démangeaisons, un gonflement, de l'urticaire ou une éruption cutanée. Dans certains cas, l'allergie au lait peut occasionner une réaction anaphylactique potentiellement mortelle, souligne l'organisation Food Allergy Research & Education.

Environ 2,5 % des enfants américains de moins de trois ans sont allergiques au lait, ce qui en fait l'allergie alimentaire la plus courante chez les bébés et les adolescents, selon le FARE. De fait, une revue publiée dans un numéro de 2019 de Frontiers in Pediatrics rapporte que les allergies alimentaires chez les enfants (dans les pays développés et en développement) ont augmenté au cours des 20 dernières années. Même si la majorité des enfants surmonteront cette pathologie, l'allergie au lait reste l'une des allergies alimentaires les plus courantes chez les adultes.

Erin Palinski-Wade recommande vivement aux parents d'éviter d'auto-diagnostiquer leurs enfants.

« Si un enfant manifeste un trouble à l'égard des produits laitiers, je recommande vivement de faire faire un test d'allergie, conseille-t-elle. La première étape pour déterminer quels aliments [ils] peuvent ou ne peuvent pas manger consiste à connaître la cause exacte du problème. »