Les meilleures chaussures de golf Nike pour l'adhérence, la stabilité et le confort

Modèle emblématique, la Nike Roshe G est proposée en version Homme, Femme et Enfant. Conçue dans des matières douces et respirantes, elle intègre un amorti en mousse, pour un maximum de maintien et de confort tout au long de la journée. Le contrefort de talon aux parois latérales hautes et enveloppantes assure un maintien rotatif tout en souplesse, pour accompagner vos swings. Outre son look décontracté, cette chaussure offre d'excellentes performances. Si vous cherchez un modèle encore plus complet, la Nike Roshe G Tour est dotée de pointes amovibles et d'une empeigne imperméable, pour affronter les caprices de la météo.