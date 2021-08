Le court de tennis de Bunabhainneadar

Mike et Peggy ont eux-mêmes été des touristes autrefois, passant chaque été ici dans la même maison de location, juste au sommet de la colline. Mais lorsqu'en 1992, les propriétaires les ont appelés pour leur dire qu'ils vendaient, les Briggs ont immédiatement décidé de l'acheter et de quitter définitivement le sud de l'Angleterre.



Harris est située très au nord, au même niveau que Juneau, en Alaska, et même si les étés sur l'île sont idylliques et attirent beaucoup de visiteurs, les hivers sont mornes et solitaires, avec des journées très courtes et de violentes tempêtes venant de l'Atlantique nord.



En s'enregistrant chez le médecin local à leur arrivée, on leur a dit que la plupart des étrangers ne tenaient pas plus de deux ans. Mais les Briggs ne sont pas des étrangers lambda. « La seule chose qui nous manquait, c'était le club de tennis dans lequel on jouait et où Mike entraînait les juniors », explique Peggy. Ils ont donc décidé d'en construire un pour la communauté.