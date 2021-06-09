La joueuse de rugby mexicaine María Pruijn défie toutes les attentes

Le plus souvent, ils sont choqués. Pas nécessairement de manière négative, mais plutôt dans le sens : « Ah ! Je ne savais même pas que ce sport existait, encore moins pour les filles. » J'ai la chance d'avoir été soutenue par mes parents quand j'ai commencé le rugby. Je connais d'autres filles qui ont rencontré des difficultés à ce niveau-là, parce que leur père leur disait que c'était un sport pour les hommes.



Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens pensent que je n'ai pas la carrure pour jouer au rugby ; ils croient que je vais me casser en deux sur le terrain. Mais quand tu te mets au rugby, tu te rends compte qu'aucune morphologie n'est un obstacle en soi. Presque tout le monde peut convenir à un poste ou un autre s'il s'entraîne suffisamment dur et de manière stratégique.