Comment Jordin Canada et Jrue Holiday se sont battus pour la justice tout en vivant dans une bulle

Jordin : Avant de décider que la saison aurait bien lieu, nous savions que nous devions avant tout nous engager dans la campagne « Say Her Name ». Pour ce qui est de s'agenouiller ou non, cela dépendait de chaque équipe. Je sais que pour [les Storm de Seattle], nous ne voulions pas être sur le terrain au moment de l'hymne national. Donc, à chaque fois que l'hymne national était joué, nous retournions au vestiaire et nous ressortions juste avant l'engagement. Tout au long de la saison, nous avons discuté de la manière dont nous pouvions utiliser notre voix pour inciter les gens à aller voter. Nous voulions également que les gens soient conscients de ce qui se passe dans le pays, tout en nous battant pour une femme noire qui a été victime de brutalité policière.



Jrue : C'est important d'avoir des conversations entre les équipes et les joueurs. Nous nous sommes agenouillés parce que nous avons senti que c'était un signe d'unité. Les deux équipes ont décidé de le faire. Nous voulions être unis dans tout ce que nous faisions, et même les gars qui étaient debout et qui ne voulaient pas s'agenouiller, nous voulions quand même être là pour eux aussi. Il n'y avait aucune colère ou quoi que ce soit envers eux. Il s'agissait simplement d'être unis, et dans des situations comme celle-là, la raison pour laquelle je suis revenu jouer est que c'était plus important que le basket. Il s'agissait de toutes les personnes que nous avons vues tomber aux mains d'un autre homme. Le fait de pouvoir représenter cela pour continuer à transmettre le message, de faire savoir aux gens que notre culture fait tellement pour le monde, et que nous continuerons à le faire.