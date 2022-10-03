À l'université, elle a étudié la gestion du sport tout en s'entraînant pour devenir kickboxeuse professionnelle.

Elle emportait ses gants de boxe partout pour s'entraîner dès qu'elle sortait de cours. Sur le ring, dans la frénésie des coups, elle se sentait calme et forte. Elle avait trouvé sa place.

Mais à 21 ans, elle a subi un terrible accident de voiture. Lorsque les docteurs lui ont annoncé qu'elle ne pourrait plus concourir, elle s'est demandé : « Et maintenant ? ».

Houda s'est très vite rendu compte que le kickboxing pouvait toujours être au centre de sa vie, même si elle ne se battait plus sur le ring. Aujourd'hui, Houda entraîne de jeunes filles pour leur apporter force et confiance grâce au sport. Son rêve se poursuit chez les futures championnes qu'elle entraîne tous les jours.