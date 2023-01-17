Lignes épurées, unité Air encapsulée sur toute la longueur, absence du Swoosh signature… Fabriquée en Italie, la Air Jordan 2 affiche un niveau de sophistication inédit. Conçu par Bruce Kilgore, l'homme derrière l'emblématique Air Force 1, le modèle a fait sa sortie de 1986 à 1987. Mais l'héritage perdure avec la AJ2 Retro.