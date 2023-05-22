Retour sur le début de la saison 2001-2002 : Michael Jordan cherche encore ses marques en tant que Président des Wizards de Washington. Et pour la première fois en plus de dix ans, un nouveau designer prend les rênes. Cette transition est clairement visible sur la Air Jordan 16, qui intègre une protection aimantée amovible sur les lacets. L'enveloppe transforme cette chaussure de basket en icône de mode, et va parfaitement à Michael quand il rejoue avec les Wizards à la pré-saison 2001, surprenant le monde entier.