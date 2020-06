Hackney Wick FC : partir de zéro

« Le football a le pouvoir d'unir les gens. »

C'est en ces termes que Bobby Kasanga, fondateur du club de football londonien Hackney Wick FC, décrit son sport. Et c'est un sentiment maintes fois éprouvé au cœur des villes et communautés à travers le monde : le football peut faire la différence.

Mais un tel phénomène ne se produit pas du jour au lendemain. Il devient possible grâce à des gens comme Bobby, qui a consacré des années à faire de son rêve une réalité. Après sa sortie de prison en 2015, Bobby souhaitait faire évoluer sa vie et sa communauté, marquée par la violence des gangs et la paupérisation. Il a donc décidé de fonder le Hackney Wick FC, en sollicitant tout son quartier pour collecter des fonds. Près de cinq ans plus tard, des centaines de personnes, hommes, femmes et enfants, ont rejoint le club Hackney Wick FC.

Dans notre nouvelle série, « Partir de zéro », nous dressons le portrait de ces gens à travers la planète qui comprennent qu'ils peuvent transformer leur communauté et le monde grâce au football et au sport.

Regardez le premier épisode ci-dessus, apprenez-en plus sur les gens qui font l'âme du Hackney Wick FC ci-dessous, et ne manquez pas les prochains épisodes qui mettront à l'honneur le Paris Alésia FC et le Melbourne's Fitrozy Lions.