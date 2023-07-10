Voir toutes les nouveautés

Acheter

Dernière mise à jour : 10 juillet 2023
2 min. de lecture

La milieu de terrain d'exception

Cette milieu de terrain d'exception est une vraie guerrière sur la pelouse, qui dicte le rythme du jeu. Quand Grace Geyoro a la balle, tout peut arriver. Lis la suite pour en savoir plus sur cette joueuse phare de l'équipe de France.

Grace Geyoro : Dans le mille

Pour être aussi agile que Grace

Conçue pour les changements de direction rapides et agiles, la Phantom Luna permet à Grace Geyoro de rester dans le moment présent et de contrôler le milieu du terrain avec ce mélange de créativité et de puissance qui la caractérise. Et sur toi, quel sera l'effet de cette chaussure ?

Voir les chaussures Phantom Luna

« En tant que milieu de terrain, j'adore préparer le jeu pour mes coéquipières. J'aime aussi me positionner pour marquer, distribuer le ballon et rendre le jeu aussi fluide que possible. »

Grace Geyoro : Dans le mille

Grace Geyoro
Équipe de France féminine de football

Grace Geyoro : Dans le mille

Allez les Bleues !

L'heure est venue pour les Bleues de monter sur scène ! Encourage Grace et son équipe en portant la tenue Équipe de France 2023.

Voir les tenues des équipes nationales
Grace Geyoro : Dans le mille

Fais travailler tout ton corps

Ce circuit de renforcement dirigé par Grace Geyoro et la coach Edwige Ahonto est un entraînement complet, qui cible les bras en particulier. Disponible maintenant sur l'app Nike Training Club.

S'entraîner avec GraceEn savoir plus sur les athlètes

Date de première publication : 10 juillet 2023