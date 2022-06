Face à face : Fran Kirby et Jordan Henderson

Fran : Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il est plus difficile de se remettre d'une défaite que d'une victoire. J'ai gagné le championnat plusieurs fois avec Chelsea et j'ai apprécié à chaque fois. Mais ces dernières années, j'ai essayé d'apprendre à ne pas trop me réjouir quand tout va bien et à ne pas trop me laisser abattre quand la situation est difficile. Parce que sinon on vit des montagnes russes sur le plan émotionnel. Des vagues constantes de tristesse, de bonheur, de tristesse, de bonheur… Et ces émotions affectent tout ce qu'on fait. Elles affectent tout ce qu'on aime faire ou ce qu'on aimait faire avant.



Jordan : Absolument. Je pense que c'est vraiment important pour un athlète. Ne pas ressentir les émotions de manière trop intense. Si je regarde en arrière, je dirais que j'ai trouvé plus facile de réagir à une défaite, comme la finale de la Ligue des champions quand on a perdu contre le Real Madrid ou quand on a raté le championnat. C'était tellement douloureux que tout de suite, je me suis dit : « On doit recommencer et on doit aller plus loin. » Après une défaite, on a cette flamme dans le ventre qui nous pousse à rectifier le tir.



Fran : On évolue dans un secteur où il doit y avoir un gagnant et un perdant, et on ne peut pas toujours gagner. Bien sûr, je souffre quand je perds. Je n'aime pas perdre. Je suis extrêmement compétitive, même à l'entraînement. Je veux être la gagnante. Mais j'ai dû essayer de changer mon attitude à ce sujet, en considérant les défaites comme un apprentissage.



Jordan : Je vois ce que tu veux dire. Je pense toujours que pour réussir, il faut perdre. Ça vient avec l'expérience : on doit ressentir ce que ça fait de perdre. Il faut vivre le processus de la défaite, quand les choses ne vont pas dans notre sens. Quand j'étais un jeune joueur à Liverpool, l'adversité que j'ai traversée a joué un rôle important dans mon parcours et mon évolution. Elle rend plus fort. Elle nous permet de mieux nous préparer pour la prochaine fois. Si je regarde en arrière, si Liverpool n'avait pas perdu la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, est-ce qu'on aurait pu la gagner l'année suivante ? Si on n'avait pas perdu la Premier League comme on l'a fait, est-ce qu'on aurait pu la gagner l'année suivante ?