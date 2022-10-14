Un jour, pendant un match de netball de quartier, Ellen a une révélation. Je pourrais aider les autres filles à aimer le sport autant que moi !



Ellen savait que beaucoup de filles n'aiment pas le sport par principe. Elles ont peur de ne pas être assez douées pour participer. Ellen était convaincue de pouvoir redonner confiance aux filles à travers le sport. Elle décide alors de devenir coach de netball dans sa communauté.



Pendant les matchs, du bord du terrain, Ellen encourageait ses joueuses.



Bien attrapé ! Très belle passe ! disait-elle tandis que ses athlètes suivaient les règles précises du netball : courir partout sur le terrain, s'arrêter une fois la balle attrapée, viser avec précision pour marquer le point et avancer dans le match.