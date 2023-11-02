Eliud Kipchoge

Le repos compte autant que le run.

Pour la majorité des membres de la communauté running, le repos n'est pas une priorité. La récupération ne fait pas partie de leur « entraînement ». Et pourtant, c'est ce repos qui te permet d'aller plus loin, de rester en bonne santé, mais aussi d'aller plus vite, de tout donner et de gagner le jour J.