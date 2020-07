Dormez mieux le soir pour mieux courir le lendemain

Vous n'êtes pas forcément un runner professionnel, pourtant vous consacrez près d'un tiers de votre journée à l'entraînement. C'est en tout cas ce que vous devriez faire.



« Vos heures de sommeil, idéalement au nombre de sept à neuf, constituent un outil puissant pour votre entraînement. Elles sont l'occasion pour votre corps de recharger les batteries en vue d'optimiser ses performances », affirme le docteur Cheri Mah, médecin et chercheuse au Human Performance Center de l'université de Californie à San Francisco, membre du Nike Performance Council et spécialiste du sommeil et des performances chez les athlètes de haut niveau. « Six heures de sommeil ne vous permettront de charger vos batteries qu’à 60 %, avec le risque de heurter un mur bien plus rapidement. Si, au contraire, vous les rechargez toutes les nuits à 80, 90, voire 100 %, vous découvrirez ce dont vous êtes vraiment capable. »



Elle explique qu'un tel manque de sommeil peut avoir de nombreux effets délétères. En voici quelques-uns à titre d'exemples :



1. Brouillard mental. Rester éveillé 24 heures d'affilée entraîne des troubles moteurs et cognitifs équivalents à ceux qu'occasionnerait un taux d'alcoolémie de 0,10 %, un taux supérieur à la limite fixée par la loi.



2. Augmentation du risque de maladie. Si vous ne dormez systématiquement que six heures ou moins, vous avez quatre fois plus de risques d'attraper un rhume que si vous faisiez des nuits de sept heures ou plus.



3. Prise de poids.Le manque de sommeil chronique engendre une altération de la leptine et de la ghréline, deux hormones permettant de réguler la faim. En conséquence, vous pouvez être tenté de consommer plus d'aliments riches en graisses saturées et en sucre.



La révélation la plus préjudiciable aux athlètes, en revanche, pourrait bien provenir des recherches que Cheri Mah mène actuellement : elles suggèrent que le manque de sommeil accumulé sur plusieurs jours pourrait avoir un impact sur leur coordination et leur biomécanique. « Cela entraîne des conséquences en termes de performances, bien sûr, mais également un risque de blessure accru sur le long terme », explique-t-elle.



Sachant tout cela, pourquoi alors 70 % de la population américaine adulte ne respecte-t-elle pas la durée de sommeil recommandée ? Pour Cheri Mah, c'est parce qu'il est aussi difficile de passer une bonne nuit de sommeil que de pratiquer une activité physique régulière et d'adopter une alimentation la plus saine possible.