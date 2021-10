En bonne compagnie : les Marchistas

Outre l'espoir et les bienfaits physiques qu'elle procure, la marche athlétique est plus facile à pratiquer et plus accessible que de nombreux autres sports, et elle tisse des liens uniques entre des générations de familles, d'amis et de voisins guatémaltèques, comme seuls les sports d'équipe le permettent. Bien que ce sport puisse sembler relever de l'effort individuel, la marche athlétique est un véritable travail d'équipe, qui est essentiel pour profiter un maximum de l'effort et, en fin de compte, réussir dans ce sport. L'entraînement consiste à parcourir des distances allant parfois jusqu'à 30 kilomètres pendant des heures aux côtés de coéquipiers qui deviennent inévitablement des membres de la famille. L'équipe présentée dans notre vidéo est composée d'athlètes d'origines diverses, d'âges très variés (de 6 à 25 ans) et venant d'horizons différents. Ce qui les unit, indépendamment de leurs origines, c'est l'amour du sport et la détermination à toujours garder un pied sur terre.