Comment se fixer des objectifs sans s'épuiser

Certaines personnes ont besoin d'objectifs pour faire preuve de régularité et progresser dans le bon sens. Ça vaut pour le fitness, mais aussi pour plein d'autres choses, comme améliorer sa routine de sommeil ou préparer son avenir professionnel. Pour d'autres, se fixer des objectifs peut provoquer l'effet inverse : ça les démotive plus qu'autre chose.

Dans son livre « Un rien peu tout changer », James Clear affirme que c'est parce que les objectifs entraînent des changements momentanés qui ne modifient pas vraiment le comportement. Par exemple, tu vas peut-être changer tes habitudes pendant quelques semaines, ou quelques jours. Mais en chemin, tu risques de t'épuiser parce que ce nouveau comportement n'est pas tenable sur le long terme.

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Dans son livre, l'auteur explique aussi qu'un état d'esprit focalisé sur les objectifs peut créer un effet yo-yo. Explication : tu vas par exemple te concentrer sur un objectif précis, comme participer à une course. Mais une fois la ligne d'arrivée franchie et la satisfaction passée, l'objectif disparaît. Du coup, tu peux ensuite te retrouver à t'entraîner sans aucun but.

Attention, les objectifs personnels ne sont pas pour autant inutiles ! Se fixer des objectifs utiles et atteignables peut faire toute la différence pour progresser et modifier son comportement de manière réaliste. Plus important encore, fixe-toi des objectifs adaptés à tes besoins. Pour ça, il faut en partie comprendre ton investissement émotionnel et adopter un meilleur état d'esprit pour la suite.