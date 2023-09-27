5 jolies tenues avec un bonnet par Nike

5 tenues stylées avec un bonnet Nike
Conseils mode
Tu ne sais pas comment porter un bonnet avec ta tenue pour affronter le froid ? Ne cherche plus.
Avec la baisse des températures, c'est le moment de sortir les accessoires d'automne et d'hiver des profondeurs de ton armoire. Tu as perdu l'habitude de t'habiller chaudement et tu cherches la touche finale à ta tenue veste et jogging ? Des accessoires bien douillets comme les écharpes, les gants et les bonnets feront l'affaire. Tu as vite froid à la tête et aux oreilles ? Ou tu apprécies les pièces bien chaudes en maille ? Le bonnet est à la fois stylé et pratique.
Et pour composer des tenues sympas et décontractées à porter avec un bonnet, la première chose à faire est d'identifier le style que tu veux afficher. Par exemple : le bonnet va-t-il sublimer ta tenue, ou est-ce qu'il sera la pièce centrale de ton look (exemple : un modèle à motifs ou avec un pompon) ?
Voici cinq tenues avec bonnets Nike qui vont du business casual au style rando.
5 tenues avec un bonnet Nike
1. Chic et décontracté : un look toujours gagnant
Le bonnet ne se porte pas qu'avec des tenues streetwear. Un bonnet à revers peut sublimer n'importe quel ensemble décontracté, surtout s'il fait froid. Tu peux par exemple le porter avec une robe bien ajustée, une veste à zip et des sneakers montantes. L'association veste, bonnet et sneakers confortables fonctionne toujours pour te garder au chaud, et la robe midi fendue apporte la touche de flamboyance. Ajoute une paire de créoles ou un collier fin, et ton look change instantanément de dimension.
2. Pour les jours de match
Si assistes à un match ou à une compétition, il faut te mettre dans l'ambiance. Ta tenue doit être pensée pour le confort avant tout. Un bonnet en maille douce associé à un jogging sobre, par exemple, gardera tes jambes au chaud dans les gradins. Pour le haut, choisis un débardeur ajusté ou un t-shirt à manches longues avec un maillot boutonné. Et pour accessoiriser ta tenue du jour, opte pour un collier argenté et une grosse bague.
3. Simple, mais tie & dye
Il faut parfois savoir aller à l'essentiel. Pour passer une journée à la maison ou sortir retrouver des potes pour un café, il existe mille et une manières de mettre en valeur une tenue basique. Pimpe ton habituel ensemble pantalon et t-shirt gris en ajoutant un bonnet fantaisie qui fera le lien peu importe la couleur que tu portes. Le bonnet, composé à 50 % de polyester recyclé, sera la pièce maîtresse de ta tenue. Complète ta tenue avec une paire de boots épaisses en cuir à lacets pour une touche de style qui reste fonctionnelle.
4. Au chaud, tout simplement
L'hiver est le meilleur moment pour porter des pulls, et la saison fait également la part belle à un autre essentiel quand les températures se rafraîchissent. Choisis un bonnet à pompons amovibles pour adapter le look au reste de ta tenue. Mets un pull oversize à col ras-du-cou par-dessus une brassière de sport longue et un pantalon de survêtement ample pour mettre l'accent sur le confort, peu importe ce que tu prévois de faire. Porte une paire de boots stylées, parfaite pour sortir te promener en ville ou dans la nature. Alternative : ajoute ta paire préférée de moufles ou de gants pour accentuer le côté douillet.
5. Reste au chaud pour tes randos
Au moment de choisir ta tenue pour une randonnée tranquille, associe un bonnet tie-dye à un pantalon cargo au style utilitaire conçu pour t'accompagner sur les sentiers. Ensuite, choisis un haut à manches courtes en tissu épais premium qui évacue la transpiration tout au long de ton aventure. Ajoute un bonnet à revers de couleur claire pour une touche d'originalité. Et pour finir, prends un sac de randonnée à bandoulière ou un sac banane coloré pour transporter en-cas, équipements compacts et téléphone.
Rédaction : Gabrielle Kassel