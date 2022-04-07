La meilleure façon de plier un tee-shirt pour gagner de la place

La première question qui se pose lorsqu'on se retrouve face à une pile de hauts est de savoir s'il faut vraiment les plier. Pour accéder rapidement à vos hauts et éviter d'avoir à les repasser quand vous manquez de temps, pourquoi ne pas les suspendre ?

Généralement, mieux vaut suspendre les hauts en lin (une matière qui a tendance à vite se froisser), les chemisiers, les chemises et les vestes. S cette solution évite les faux plis, certains cintres peuvent néanmoins déformer vos hauts. Pour éviter ce désagrément, vous pouvez opter pour des cintres matelassés ou plus larges.

Vos tee-shirts du quotidien à base de coton ou en polyester, comme le haut d'entraînement Nike Dri-FIT, peuvent être suspendus si vous avez la place. Néanmoins, en les pliant, vous optimiserez l'espace disponible.